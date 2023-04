Polemica per la scelta di Twitter di inserire anche la Bbc tra le emittenti influenzate economicamente (e non solo) dallo stato (Di lunedì 10 aprile 2023) Twitter ha etichettato l’emittente britannica Bbc come un “media finanziato dal governo”. La definizione è stata aggiunta al profilo @Bbc, che conta 2,2 milioni di followers, lo scorso fine settimana. Classificazioni simili sono state attribuite nei giorni scorsi a emittenti statunitensi come Pbs, Voice of America e la radio pubblica Npr, tutte almeno in parte finanziate dal governo. Inizialmente la dicitura utilizzata è stata quella di “affiliata allo stato”, lasciando intendere una possibile mancanza di indipendenza allo stesso modo di testate russe come Russia today o dell’agenzia cinese Xinhua. La definizione è stata poi cambiata con il riferimento ai finanziamenti da parte dell’esecutivo. Questa nuova politica implementata da Elon Musk ha però suscitato un’ondata di proteste da parte degli interessati. La Bbc sottolinea: “Siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023)ha etichettato l’emittente britannica Bbc come un “media finanziato dal governo”. La definizione è stata aggiunta al profilo @Bbc, che conta 2,2 milioni di followers, lo scorso fine settimana. Classificazioni simili sono state attribuite nei giorni scorsi astatunitensi come Pbs, Voice of America e la radio pubblica Npr, tutte almeno in parte finanziate dal governo. Inizialmente la dicitura utilizzata è stata quella di “affiliata allo”, lasciando intendere una possibile mancanza di indipendenza allo stesso modo di testate russe come Russia today o dell’agenzia cinese Xinhua. La definizione è stata poi cambiata con il riferimento ai finanziamenti da parte dell’esecutivo. Questa nuova politica implementata da Elon Musk ha però suscitato un’ondata di proteste da parte degli interessati. La Bbc sottolinea: “Siamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Firenze, la Croce rossa 'valuta' le vie legali contro Ramazzotti per la polemica sui soccorsi [a cura di Redazione… - stebellentani : Ho chiesto a chat gpt di scrivermi un comunicato di solidarietà a Romelu Lukaku per gli insulti di ieri sera ed è u… - HSkelsen : La polemica su Renzi il Riformista avrebbe più senso se il 90% dei media non fosse così schierato da poter dividere… - ciro_blunotte : RT @serebellardinel: #Schifani il Governatore della #Sicilia va a cena nel ristorante dello chef appena arrestato per spaccio di #droga! Ma… - blusewillis2 : RT @serebellardinel: #Schifani il Governatore della #Sicilia va a cena nel ristorante dello chef appena arrestato per spaccio di #droga! Ma… -