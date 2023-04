Pnrr, in arrivo 540.000 euro per l’Istituto Di Vittorio a Ladispoli (Di lunedì 10 aprile 2023) Ladispoli – Un’azione incisiva contro la dispersione scolastica e la povertà educativa: è quella che il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, riserva all’Istruzione e alla Ricerca nella Missione 4, attraverso una serie di investimenti finalizzati al potenziamento dell’offerta formativa. 6 riforme e 11 linee di investimento: questo è il programma di interventi previsti dal Pnrr “Italia Domani” per la parte di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, grazie ad un investimento complessivo pari a 17,59 miliardi. E lunedì 3 Aprile si è svolto un importante incontro tra la Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa, i docenti dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, il personale ATA e alcuni membri della Commissione Pnrr ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 aprile 2023)– Un’azione incisiva contro la dispersione scolastica e la povertà educativa: è quella che il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, riserva all’Istruzione e alla Ricerca nella Missione 4, attraverso una serie di investimenti finalizzati al potenziamento dell’offerta formativa. 6 riforme e 11 linee di investimento: questo è il programma di interventi previsti dal“Italia Domani” per la parte di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, grazie ad un investimento complessivo pari a 17,59 miliardi. E lunedì 3 Aprile si è svolto un importante incontro tra la Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa, i docenti delSuperiore “Giuseppe Di”, il personale ATA e alcuni membri della Commissione...

