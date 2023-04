Playoff e play-in NBA 2023: il tabellone completo. Inizia la fase decisiva della stagione (Di lunedì 10 aprile 2023) Con la passata notte, è stato completato il novero di playoff e play-in per quanto riguarda la NBA. Sono già 12 le franchigie che hanno un posto in tutto e per tutto nella postseason della lega professionistica americana; a queste andranno ad aggiungersi le provenienti dalla fase di ingresso introdotta assieme alla bolla di Orlando del 2020. La Western Conference sa già che potrebbe avere un confronto da leccarsi i baffi, se si dovessero verificare le condizioni: Denver Nuggets contro Los Angeles Lakers, Nikola Jokic contro LeBron James (al netto del differente ruolo dei due in campo). Chiaramente, i gialloviola preferirebbero vincere subito contro Minnesota e trovare i Memphis Grizzlies, che però sono coesi e uniti in una maniera che non s’è forse mai vista. Al contrario dei T’Wolves, che qualche ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Con la passata notte, è stato completato il novero di-in per quanto riguarda la NBA. Sono già 12 le franchigie che hanno un posto in tutto e per tutto nella postseasonlega professionistica americana; a queste andranno ad aggiungersi le provenienti dalladi ingresso introdotta assieme alla bolla di Orlando del 2020. La Western Conference sa già che potrebbe avere un confronto da leccarsi i baffi, se si dovessero verificare le condizioni: Denver Nuggets contro Los Angeles Lakers, Nikola Jokic contro LeBron James (al netto del differente ruolo dei due in campo). Chiaramente, i gialloviola preferirebbero vincere subito contro Minnesota e trovare i Memphis Grizzlies, che però sono coesi e uniti in una maniera che non s’è forse mai vista. Al contrario dei T’Wolves, che qualche ...

