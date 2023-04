Pisa-Cagliari, Serie B: probabili formazioni e diretta TV (Di lunedì 10 aprile 2023) Questo pomeriggio alle 18, allo stadio Garibaldi, il Pisa ospita il Cagliari nella gara valida per la 32esima giornata di Serie B. Un vero e proprio scontro playoff tra due squadre che sono distanti tra loro un solo punto in classifica e dunque sperano di sfruttare i passi falsi delle altre per consolidare la loro presenza nel gruppone. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Pisa-Cagliari. Il momento del Pisa Il Pisa si presenta alla sfida essendo reduce dalla pesante sconfitta subita per mano del Cosenza per 1-0. Un passo falso che ha arrestato la corsa dei nerazzurri, che ora si trovano costretti a dover porre rimedio contro una diretta concorrente. Al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Questo pomeriggio alle 18, allo stadio Garibaldi, ilospita ilnella gara valida per la 32esima giornata diB. Un vero e proprio scontro playoff tra due squadre che sono distanti tra loro un solo punto in classifica e dunque sperano di sfruttare i passi falsi delle altre per consolidare la loro presenza nel gruppone. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delIlsi presenta alla sfida essendo reduce dalla pesante sconfitta subita per mano del Cosenza per 1-0. Un passo falso che ha arrestato la corsa dei nerazzurri, che ora si trovano costretti a dover porre rimedio contro unaconcorrente. Al ...

