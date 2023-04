Pioggia di critiche per i Ferragnez a Dubai: “Tedeschi in vacanza in Riviera” (Di lunedì 10 aprile 2023) Altro che crisi! Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Dubai per le vacanze pasquali. Nessun amico al seguito. Insieme a loro, negli Emirati Arabi, sono sbarcati i figli Leone e Vittoria e l’inseparabile tata. L’imprenditrice digitale e il rapper hanno scelto di soggiornare al Bulgari Hotel. Sui social dove nelle ultime settimane i due coniugi non apparivano più insieme sono tornate le foto di coppia. Chiara Ferragni e Fedez (Foto Instagram)Quando Fedez disse che non sarebbe più andato a Dubai Qualcuno che segue attentamente “Muschio Selvaggio”, il podcast di Fedez, lo ha accusato di incoerenza per via di alcune dichiarazioni da lui rilasciate qualche tempo fa. Il cantante aveva infatti definito Dubai “una Disneyland degli orrori” e aveva detto che non ci sarebbe più tornato. Cosa gli avrà fatto cambiare ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 aprile 2023) Altro che crisi! Chiara Ferragni e Fedez sono volati aper le vacanze pasquali. Nessun amico al seguito. Insieme a loro, negli Emirati Arabi, sono sbarcati i figli Leone e Vittoria e l’inseparabile tata. L’imprenditrice digitale e il rapper hanno scelto di soggiornare al Bulgari Hotel. Sui social dove nelle ultime settimane i due coniugi non apparivano più insieme sono tornate le foto di coppia. Chiara Ferragni e Fedez (Foto Instagram)Quando Fedez disse che non sarebbe più andato aQualcuno che segue attentamente “Muschio Selvaggio”, il podcast di Fedez, lo ha accusato di incoerenza per via di alcune dichiarazioni da lui rilasciate qualche tempo fa. Il cantante aveva infatti definito“una Disneyland degli orrori” e aveva detto che non ci sarebbe più tornato. Cosa gli avrà fatto cambiare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonie15060632 : @OrianaGMarzoli Fate meglio che potete. Poi aprite l'ombrello, in modo che la pioggia delle critiche non vi bagni.' ?? #oriele - infoitcultura : Fedez in vacanza a pasqua con Chiara Ferragni a Dubai, è pioggia di critiche: «Incoerente, diceva 'non tornerò più… - Luxgraph : Fedez a Dubai, pioggia di critiche: cosa diceva dell'emirato un anno fa - infoitcultura : Fedez a Dubai, pioggia di critiche: cosa diceva dell'emirato un anno fa - infoitcultura : Pioggia di critiche per i Ferragnez a Dubai: “Tedeschi in vacanza in Riviera” -