Picnic al Parco dell’Appia Antica: ecco le regole da seguire (Di lunedì 10 aprile 2023) Pronto il piano per affrontare le Feste di Primavera. Il Parco in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, i Municipi VII e VIII, l’AMA, la Polizia Municipale, la Protezione Civile e soprattutto decine di Volontari per la Bellezza, ha preparato un piano per l’accoglienza delle migliaia di romani e non che si riverseranno nelle varie aree del Parco per festeggiare secondo tradizione.Perché tutto vada per il meglio sarà ovviamente fondamentale la collaborazione di tutti. Le regole sono poche, una di queste è fondamentale i rifiuti vanno portati FUORI dal Parco e inseriti nei cassonetti della differenziata. ecco le regole nel dettaglio: 1 I barbecue devono essere rialzati da terra di almeno 30 cm;2 Distanza minima dai monumenti 10 m, per non rovinare le strutture con i fumi;3 ... Leggi su funweek (Di lunedì 10 aprile 2023) Pronto il piano per affrontare le Feste di Primavera. Ilin collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, i Municipi VII e VIII, l’AMA, la Polizia Municipale, la Protezione Civile e soprattutto decine di Volontari per la Bellezza, ha preparato un piano per l’accoglienza delle migliaia di romani e non che si riverseranno nelle varie aree delper festeggiare secondo tradizione.Perché tutto vada per il meglio sarà ovviamente fondamentale la collaborazione di tutti. Lesono poche, una di queste è fondamentale i rifiuti vanno portati FUORI dale inseriti nei cassonetti della differenziata.lenel dettaglio: 1 I barbecue devono essere rialzati da terra di almeno 30 cm;2 Distanza minima dai monumenti 10 m, per non rovinare le strutture con i fumi;3 ...

