Petrolio in calo a New York a 79,89 dollari (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1% a 79,89 dollari al barile. . 10 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono l'1% a 79,89al barile. . 10 aprile 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Petrolio in calo a New York a 79,89 dollari: Quotazioni perdono l'1% - MilanoFinanza : Petrolio, Exxon Mobil punta a Pioneer Natural Resources. Utile del primo trimestre 2023 previsto in calo - MilanoFi… - paoloparenti9 : RT @Cortez1958: 'A marzo si stima PIL in calo a -0,3% su febbraio; inflazione raggiunge +8,1%, i consumi alimentari in calo del 3,9% per au… - patrickjachini : RT @dottorpax: Visto che il turismo è il nostro petrolio e desideriamo essere la nuova Disneyland del mondo, il calo demografico è solo un… - smilypapiking : RT @dottorpax: Visto che il turismo è il nostro petrolio e desideriamo essere la nuova Disneyland del mondo, il calo demografico è solo un… -