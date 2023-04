Peter Pan & Wendy: il nuovo trailer Disney con un inedito Jude Law nei panni di Capitan Uncino (Di lunedì 10 aprile 2023) È stato rilasciato il trailer ufficiale di Peter Pan & Wendy realizzato da Disney, che annuncia un emozionante ritorno all’Isola che non c’è. Basato sull’amato classico d’animazione del 1953, Peter Pan & Wendy è l’ultimo remake live-action della Disney. Peter Pan & Wendy: il nuovo trailer ufficiale online I Walt Disney Studios hanno rilasciato il primo trailer completo di Peter Pan & Wendy, che offre un ottimo sguardo sull’Isola che non c’è e sul cattivo Capitan Uncino di Jude Law. Questo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) È stato rilasciato ilufficiale diPanrealizzato da, che annuncia un emozionante ritorno all’Isola che non c’è. Basato sull’amato classico d’animazione del 1953,Panè l’ultimo remake live-action dellaPan: ilufficiale online I WaltStudios hanno rilasciato il primocompleto diPan, che offre un ottimo sguardo sull’Isola che non c’è e sul cattivodiLaw. Questo il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gorettisanta1 : Lui è un eterno peter pan #incorvassi - pasqual94455365 : @UnaGirovaga La Bolkestein permetteva anche ai treni europei di fare gara contro Trenitalia,Italo treni e trasport… - pasqual94455365 : @UnaGirovaga Dipende cosa intendi per politico...a me sembra più un Peter Pan alla ricerca di un ponte che non c'è,… - monica_francese : Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo. Peter Pan - scarlwalker : io da contratto devo guardare ogni cagata su peter pan esistente la mia vita è tutta un 'how do I make this about p… -