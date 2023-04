Peter Pan & Wendy, il nuovo trailer dell’epico film evento Disney (Di lunedì 10 aprile 2023) Peter Pan & Wendy, il nuovo trailer dell’epico film evento con Jude Law, Alexander Molony e Ever Anderson in arrivo ad aprile su Disney+ È disponibile un nuovo trailer per l’epico film evento Disney, Peter Pan & Wendy. La rivisitazione in live-action del romanzo di J. M. Barrie e del classico d’animazione del 1953 debutterà il 28 aprile, in esclusiva su Disney+. La storia Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 10 aprile 2023)Pan, ilcon Jude Law, Alexander Molony e Ever Anderson in arrivo ad aprile su+ È disponibile unper l’epicoPan. La rivisitazione in live-action del romanzo di J. M. Barrie e del classico d’animazione del 1953 debutterà il 28 aprile, in esclusiva su+. La storiaPanracconta la storia diDarling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa ...

