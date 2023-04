Peschereccio in fiamme nel porto del canale di Fiumicino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : In fiamme peschereccio nel porto canale di Fiumicino #fiumicino #incendio #vigilidelfuoco #10aprile -

...della Guardia costiera e dellegialle italiane che sono intervenute. La capitaneria è riuscita a trarre in salvo una decina di persone mentre altre sono state recuperate da un......della Guardia costiera e dellegialle italiane che sono intervenute. La capitaneria è riuscita a trarre in salvo una decina di persone mentre altre sono state recuperate da un......della Guardia costiera e dellegialle italiane che sono intervenute. La capitaneria è riuscita a trarre in salvo una decina di persone mentre altre sono state recuperate da un...

In fiamme peschereccio nel porto canale di Fiumicino TGCOM

Milioni di litri di gasolio acquistati approfittando del regime fiscale di esenzione dalle imposte previsto per i pescherecci, poi ceduto in contrabbando ...Milioni di litri di gasolio acquistati approfittando del regime fiscale di esenzione dalle imposte previsto per i pescherecci, poi ceduto in contrabbando. Era questo il meccanismo alla base di una max ...