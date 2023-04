Peschereccio in fiamme a Fiumicino, si trovava a ridosso del Ponte Due Giugno: si teme l’atto intimidatorio (Di lunedì 10 aprile 2023) Uno sfregio verso il proprietario della barca riposta a Fiumicino. Così le forze dell’ordine vorrebbero interpretare il motoPeschereccio andato in fiamme questa notte, mentre si trovava fermo nei pressi del Ponte Due Giugno. Sulle motivazioni, saranno le indagini a capire la realtà dei fatti. Ma tutto oggi, sembra non portare al guasto tecnico della barca. Infatti, qualcuno col favore delle tenebre si sarebbe introdotto nell’imbarcazione, versato del liquido infiammabile e dopo appiccato le fiamme, che hanno divorato il mezzo acqueo. Barca in fiamme sotto il Ponte Due Giugno di Fiumicino L’area dove si trovava il motoPeschereccio, era quella di ricovero per le barca ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Uno sfregio verso il proprietario della barca riposta a. Così le forze dell’ordine vorrebbero interpretare il motoandato inquesta notte, mentre sifermo nei pressi delDue. Sulle motivazioni, saranno le indagini a capire la realtà dei fatti. Ma tutto oggi, sembra non portare al guasto tecnico della barca. Infatti, qualcuno col favore delle tenebre si sarebbe introdotto nell’imbarcazione, versato del liquido infiammabile e dopo appiccato le, che hanno divorato il mezzo acqueo. Barca insotto ilDuediL’area dove siil moto, era quella di ricovero per le barca ...

Peschereccio in fiamme alla deriva nel porto: non si esclude la pista dolosa Peschereccio in fiamme nella notte nel canale del porto di Fiumicino. L'imbarcazione, utilizzata per la piccola pesca, è andata a fuoco poco prima di mezzanotte a ridosso del ponte Due Giugno. La sala operativa dei Vigili del fuoco è stata allertata poco prima di mezzanotte per un peschereccio in fiamme nel tratto del canale destinato a ricovero per le unità della piccola pesca a ridosso del Ponte Due giugno. Fortunatamente le fiamme hanno raggiunto anche i cavi che tenevano il peschereccio bloccato: una volta bruciati, l'imbarcazione è andata alla deriva ed ha permesso al ponte di non prendere fuoco.