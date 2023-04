Perugia-Milano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley (Di lunedì 10 aprile 2023) Tutto pronto per Sir Safety Susa Perugia-Allianz Milano, partita valevole per la quinta giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I Block Devils di Andrea Anastasi vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e aggiudicarsi il passaggio del turno dopo qualche difficoltà di troppo. I meneghini di Roberto Piazza infatti sono riusciti a riaprire la serie due volte ed ora vanno a caccia di un’altra grande prestazione per completare l’impresa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 10 aprile al Pala Barton di Perugia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-5 ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Tutto pronto per Sir Safety Susa-Allianz, partita valevole per la quinta giornata deidi finale deidimaschile. I Block Devils di Andrea Anastasi vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e aggiudicarsi il passaggio del turno dopo qualche difficoltà di troppo. I meneghini di Roberto Piazza infatti sono riusciti a riaprire la serie due volte ed ora vanno a caccia di un’altra grande prestazione per completare l’impresa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 10 aprile al Pala Barton di. Di seguito, le informazioni per seguire in-5 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Doppia gara-5 in Superlega quest'oggi: si va delineando il quadro delle semifinali. Ecco la guida completa in tv - madokazu5557 : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SL Play off scudetto - Perugia-Milano: gara 5 momento verità per due - _1siy4_23 : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SL Play off scudetto - Perugia-Milano: gara 5 momento verità per due - kanotsu1210 : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SL Play off scudetto - Perugia-Milano: gara 5 momento verità per due - gianmilan76 : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SL Play off scudetto - Perugia-Milano: gara 5 momento verità per due -