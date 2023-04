Perseguita i vicini con feci e topi morti | ora è lui a dovere lasciare la casa

(Di lunedì 10 aprile 2023) Per 14 lunghi anni hato la famiglia che abita nellaal piano inferiore rispetto alla sua con insulti e minacce e adesso - dopo un ammonimento formale non rispettato - è stato raggiunto da un'ordinanza di allontanamento di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_bologna : Perseguita i vicini nel Bolognese, obbligato a trasferirsi - Ansa_ER : Perseguita i vicini nel Bolognese, obbligato a trasferirsi. Insulti razzisti e minacce, divieto per un uomo di 72 a… - andreastoolbox : Perseguita vicini con feci, topi morti, minacce. Deve lasciare l'appartamento #vicini #Perseguita #con #topi #feci,… - CCiavaroli : @ouroboros9891 @jacopo_iacoboni Bisogna vedere chi è oggetto di censura. Nella fattispecie è una dittatura, che per… -

BARICELLA (Bologna) - Aveva iniziato a perseguitare 14 anni fa i suoidi casa del piano di sotto, una famiglia di stranieri, lui albanese, lei rumena e il figlio di 8 anni. Per l'uomo, un 72enne italiano, indagato per atti persecutori è scattato il divieto di ...Perseguitava da 14 anni idel piano di sotto, una famiglia di tre persone di Baricella (lui originario dell'Albania, lei della Romania, e un figlio di 8 anni). Prima con offese e insulti razzisti ('Stranieri di m…...Si sentonoa questo. Ma al tempo stesso quando si cantano canzoni di pace e si parla di pace,... E in Russia, chechi manifesta contro. Partendo dalla vostra esperienza, si può ...

Perseguita vicini con feci, topi morti, minacce. Deve lasciare l'appartamento BolognaToday

Un 72enne raggiunto da un'ordinanza di divieto di avvicinamento alle persone offese, dopo minacce e insulti razzisti ...10 Aprile 2023 - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno eseguito due distinte ordinanze applicative - Renonews.it ...