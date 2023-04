Perché Uomini e donne oggi non va in onda: il motivo e quando torna (Di lunedì 10 aprile 2023) Perché Uomini e donne oggi, lunedì 10 aprile 2023, non va in onda su Canale 5? La puntata di oggi del programma di Maria De Filippi non verrà trasmessa Perché giorno di festa, Pasquetta. In occasione delle feste pasquali infatti il programma si è fermato, ma niente panico: tornerà prestissimo. quando torna Uomini e donne? Ve lo diciamo subito: torna già domani, martedì 11 aprile 2023. I fan del programma dunque dovranno aspettare appena 24 ore per potersi godere una nuova puntata. Storia Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 aprile 2023), lunedì 10 aprile 2023, non va insu Canale 5? La puntata didel programma di Maria De Filippi non verrà trasmessagiorno di festa, Pasquetta. In occasione delle feste pasquali infatti il programma si è fermato, ma niente panico: tornerà prestissimo.? Ve lo diciamo subito:già domani, martedì 11 aprile 2023. I fan del programma dunque dovranno aspettare appena 24 ore per potersi godere una nuova puntata. Storiaè un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, insu Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : Il direttore di @wireditalia ci ricorda, giustamente, che la sopravvivenza della specie umana è garantita solo dall… - Daemon348 : @Erinni15 Non è questione di donne in politica, hanno spinto donnine come le prostitute di Berlusconi perché ricatt… - spainturkia : RT @BluKalpIstanbul: 'È sexy anche se beve un pò d'acqua!' Cit. Cem Ceminay (presentatore TV ) Quando sei sensuale perchè te lo dicono gli… - scichilol : RT @scichi: Prima disturbano gli orsi prendendoli da zone scarsamente popolate dove stavano in pace e trapiantandoli in zone altamente popo… - RedazioneLaNews : Uomini o figure alate? Perché Pasquetta è detta Lunedì dell'Angelo -

Popa: "Io Lei e Tu è un triangolo all'italiana, tra amanti e suocere" ...potuto fare meglio Per fare meglio intendo non incagliarci su quello che non abbiamo fatto perché ... Parla di uomini, donne e streghe Insonnia di Meli racconta di notti intere a pensare: meglio ... Napolimania: lasciamolo illudere il bel Paolo (Maldini). Se il Napoli fa il Napoli non ce ne è per nessuno Poi nella ripresa ha provato a buttare dentro i suoi uomini migliori ma niente da fare. Un gol lo ... La Signora si era lamentata del gol di Milinkovic - Savic perché il serbo avrebbe spintonato Alex ... Uomini o figure alate Perché Pasquetta è detta Lunedì dell'Angelo Anche se al sepolcro vuoto del Cristo risorto il Vangelo di Giovanni di angeli ne conta due (anch'essi "vestiti di bianco"), mentre Luca parla solo di "due uomini con vesti splendenti", e Marco di "... ...potuto fare meglio Per fare meglio intendo non incagliarci su quello che non abbiamo fatto... Parla di, donne e streghe Insonnia di Meli racconta di notti intere a pensare: meglio ...Poi nella ripresa ha provato a buttare dentro i suoimigliori ma niente da fare. Un gol lo ... La Signora si era lamentata del gol di Milinkovic - Savicil serbo avrebbe spintonato Alex ...Anche se al sepolcro vuoto del Cristo risorto il Vangelo di Giovanni di angeli ne conta due (anch'essi "vestiti di bianco"), mentre Luca parla solo di "duecon vesti splendenti", e Marco di "... Uomini o figure alate Perché Pasquetta è detta Lunedì dell'Angelo la Repubblica