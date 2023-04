Perché Un altro domani oggi – 10 aprile – non va in onda: il motivo e quando torna (Di lunedì 10 aprile 2023) Perché Un altro domani, la soap opera in onda il pomeriggio su Canale 5, oggi – lunedì 10 aprile 2023 – non va in onda? Ve lo diciamo subito: la fiction nelle prossime ore non sarà trasmessa per scelta di Mediaset dato il giorno di festa, Pasquetta. Del resto, per chi la segue potrebbe addirittura essere di sollievo saperlo in quanto, tempo permettendo, la maggior parte delle persone sarà impegnata nella tradizionale gita fuori porta. Al suo posto vedremo un film della collana di Rosamund Pilcher: “Incontro con il passato”. quando torna Un altro domani su Canale 5? I fan della soap opera possono stare tranquilli: la prossima puntata sarà trasmessa già domani, martedì 11 ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 aprile 2023)Un, la soap opera inil pomeriggio su Canale 5,– lunedì 102023 – non va in? Ve lo diciamo subito: la fiction nelle prossime ore non sarà trasmessa per scelta di Mediaset dato il giorno di festa, Pasquetta. Del resto, per chi la segue potrebbe addirittura essere di sollievo saperlo in quanto, tempo permettendo, la maggior parte delle persone sarà impegnata nella tradizionale gita fuori porta. Al suo posto vedremo un film della collana di Rosamund Pilcher: “Incontro con il passato”.Unsu Canale 5? I fan della soap opera possono stare tranquilli: la prossima puntata sarà trasmessa già, martedì 11 ...

