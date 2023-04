Perché Terra Amara oggi – 10 aprile 2023 – non va in onda: il motivo (Di lunedì 10 aprile 2023) Perché Terra Amara oggi – 10 aprile – non va in onda: il motivo Perché Terra Amara, la soap opera in onda il pomeriggio su Canale 5, oggi – lunedì 10 aprile 2023 – non va in onda? Ve lo diciamo subito: la fiction nelle prossime ore non sarà trasmessa per scelta di Mediaset dato il giorno di festa, Pasquetta. Del resto, per chi la segue potrebbe addirittura essere di sollievo saperlo in quanto, tempo permettendo, la maggior parte delle persone sarà impegnata nella tradizionale gita fuori porta. Quando torna Terra Amara su Canale 5? I fan della soap opera possono stare tranquilli: la prossima puntata ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 aprile 2023)– 10– non va in: il, la soap opera inil pomeriggio su Canale 5,– lunedì 10– non va in? Ve lo diciamo subito: la fiction nelle prossime ore non sarà trasmessa per scelta di Mediaset dato il giorno di festa, Pasquetta. Del resto, per chi la segue potrebbe addirittura essere di sollievo saperlo in quanto, tempo permettendo, la maggior parte delle persone sarà impegnata nella tradizionale gita fuori porta. Quando tornasu Canale 5? I fan della soap opera possono stare tranquilli: la prossima puntata ...

