Perché Pomeriggio 5 cinque oggi – 10 aprile – non va in onda | il motivo e quando torna

Leggi su tpi

(Di lunedì 10 aprile 2023)5 (), il programma condotto da Barbara D’Urso inilsu Canale 5,– lunedì 102023 – non va in? Ve lo diciamo subito: il programma nelle prossime ore non sarà trasmesso per scelta di Mediaset dato il giorno di festa, Pasquetta. Del resto, per chi la segue potrebbe addirittura essere di sollievo saperlo in quanto, tempo permettendo, la maggior parte delle persone sarà impegnata nella tradizionale gita fuori porta. Al suo posto vedremo un film della collana di Rosamund Pilcher: “Incontro con il passato”. Nel film, Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, anche lui avvocato di successo, e rampollo di una famiglia altolocata. Ma Oscar non sa che ...