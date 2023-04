Perché la Marvel ha fatto un recast per Thanos dopo Avengers? (Di lunedì 10 aprile 2023) Per un paio di personaggi del Marvel Cinematic Universe c’è stato un recasting, tra cui lo stesso Thanos, che inizialmente non era interpretato da Josh Brolin. L’MCU è iniziato nel 2008 con Iron Man di Jon Favreau e da allora ha prodotto oltre 30 film, oltre a una serie di serie TV Disney+ che tutti conosciamo. La saga Infinity dell’MCU si è conclusa con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, che hanno riunito tutti i supereroi del franchise per combattere un nemico comune: Thanos. La presenza di Thanos nell’MCU è stata annunciata, come ormai sappiamo, in una scena durante i titoli di coda di Avengers del 2012 e da quel momento in poi molti progetti dell’MCU hanno iniziato a costruire le loro storie attorno alle Pietre dell’Infinito, al Guanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Per un paio di personaggi delCinematic Universe c’è stato uning, tra cui lo stesso, che inizialmente non era interpretato da Josh Brolin. L’MCU è iniziato nel 2008 con Iron Man di Jon Favreau e da allora ha prodotto oltre 30 film, oltre a una serie di serie TV Disney+ che tutti conosciamo. La saga Infinity dell’MCU si è conclusa con: Infinity War e: Endgame, che hanno riunito tutti i supereroi del franchise per combattere un nemico comune:. La presenza dinell’MCU è stata annunciata, come ormai sappiamo, in una scena durante i titoli di coda didel 2012 e da quel momento in poi molti progetti dell’MCU hanno iniziato a costruire le loro storie attorno alle Pietre dell’Infinito, al Guanto ...

