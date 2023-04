Perché è un fenomeno da baraccone | Sallusti inchioda Schlein

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 aprile 2023) In Italia può succedere di tutto. Alessandrosu Libero parte da un episodio clamoroso ma apparentemente scollegato dalla politica, per arrivare al "nuovo" Pd di Elly. Nel nostro Paese, scrive il direttore del quotidiano, può accadere che la polizia sfondi la porta di un appartamento "ritenendolo occupato abusivamente e si ritrovi nel salotto del questore di Roma, che ovviamente abusivo non era. L'Italia è un paese meraviglioso, ci siamo limitati a suonare il campanello del covo dove era tenuto prigioniero Aldo Moro, e in mancanza di risposta ce ne siamo andati, ma facciamo irruzione a casa del capo della polizia di Roma". Un episodio, quello di Ostia, che "la dice lunga sull'efficienza della pubblica amministrazione che non sa neppure dove abita uno dei suoi massimi esponenti", ma non è l'unico singolare di questi tempi. ...