Per Pasqua boom di turisti nelle città d'arte, 1,7 milioni di presenze. Prevalgono gli stranieri (Di lunedì 10 aprile 2023) Secondo un'indagine realizzata per Pasqua 2023 da Cst Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti saranno infatti oltre 1,7 milioni le presenze nei centri del turismo culturale, con un incremento de 12% rispetto al 2022. Sono previste almeno 780mila presenze di turisti italiani e ben 980 mila di turisti internazionali (il 56% del totale)

