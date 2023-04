Per i no vax è tutto ‘pensiero unico’: un gioco troppo semplice. Ma una verità nascosta c’è (Di lunedì 10 aprile 2023) C’è un’espressione che viene usata spesso ed è questa: “pensiero unico”. Si tratta di una specie di arma linguistica, la trovi in bocca a persone che si credono portatrici di un pensiero sovversivo, controcorrente, fuori dai binari e dall’ufficialità. La ripetono con ossessiva iterazione i no vax, l’ho notato durante la pandemia. Secondo i “sovversivi” il pensiero unico sarebbe una specie di macchinazione del Potere, una sorta di neolingua orwelliana, l’imposizione di strutture cognitive passive e semplificate, atte a creare un mondo su misura, su misura del fantomatico Potere Spectre. Così, essere per il vaccino e fidarsi della scienza diventa l’abito mentale di un popolo di pecoroni, sempre secondo i “sovversivi”; loro invece, dotati dei superpoteri della critica, hanno la facoltà di crearsi un pensiero originale in grado di svelare i trucchi della comunicazione dittatoriale. Non c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) C’è un’espressione che viene usata spesso ed è questa: “pensiero unico”. Si tratta di una specie di arma linguistica, la trovi in bocca a persone che si credono portatrici di un pensiero sovversivo, controcorrente, fuori dai binari e dall’ufficialità. La ripetono con ossessiva iterazione i no vax, l’ho notato durante la pandemia. Secondo i “sovversivi” il pensiero unico sarebbe una specie di macchinazione del Potere, una sorta di neolingua orwelliana, l’imposizione di strutture cognitive passive e semplificate, atte a creare un mondo su misura, su misura del fantomatico Potere Spectre. Così, essere per il vaccino e fidarsi della scienza diventa l’abito mentale di un popolo di pecoroni, sempre secondo i “sovversivi”; loro invece, dotati dei superpoteri della critica, hanno la facoltà di crearsi un pensiero originale in grado di svelare i trucchi della comunicazione dittatoriale. Non c’è ...

