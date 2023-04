Pentathlon | l’Italia si rimbocca le maniche in vista della World Cup di Ankara pronta a stupire

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 aprile 2023) Entra sempre più nel vivo la stagione delmoderno con il suo 2023 che, sostanzialmente, si potrebbe riassumere in un “road to Parigi 2024”. L’evento sotto i Cinque Cerchi, ovviamente, monopolizza la situazione e ogni tappaCup assume un valore duplice. Da un lato gli atleti dovranno testarsi sul campo, dall’altro dovranno pensare alla qualificazione ai Giochi Olimpici che si disputeranno in Francia tra poco più di un anno. Nel corso del weekend in arrivo si gareggerà ad(Turchia), laddove dal 31 maggio al 4 giugno vivremo laCup Final, un appuntamento di capitale importanza dato che da un lato promuoverà il vincitore verso Parigi 2024, dall’altro ricalcherà la competizione olimpica che si vivrà in terra francese, con il nuovo format di 90 minuti, già introdotto nella ...