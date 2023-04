Pensione su conto o libretto? Brutta novità e rischi il pignoramento (Di lunedì 10 aprile 2023) La situazione per i pensionati italiani con l’aumento del costo della vita è diventata insostenibile. Molti rischiano il pignoramento per debiti. Con l’aumento del costo della vita dovuto all’inflazione e all’aumento delle bollette a pagare il prezzo più alto sono i pensionati. Il meccanismo di adeguamento delle pensioni non riesce a tenere il passo con l’aumento dei prezzi e alcuni sono costretti a indebitarsi per sopravvivere. Pensionati costretti a indebitarsi per sopravvivere – ANSA – ilovetrading.itLa piaga dei pensionati costretti a ricorrere a prestiti e finanziamenti per sopravvivere si è fatta molto più pressante nel periodo del lockdown e successivo. L’aumento del livello di inflazione, l’aumento del prezzo delle bollette di luce e gas e il generale aumento del costo della vita hanno avuto un impatto tremendo sui pensionati italiani, ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 10 aprile 2023) La situazione per i pensionati italiani con l’aumento del costo della vita è diventata insostenibile. Moltiano ilper debiti. Con l’aumento del costo della vita dovuto all’inflazione e all’aumento delle bollette a pagare il prezzo più alto sono i pensionati. Il meccanismo di adeguamento delle pensioni non riesce a tenere il passo con l’aumento dei prezzi e alcuni sono costretti a indebitarsi per sopravvivere. Pensionati costretti a indebitarsi per sopravvivere – ANSA – ilovetrading.itLa piaga dei pensionati costretti a ricorrere a prestiti e finanziamenti per sopravvivere si è fatta molto più pressante nel periodo del lockdown e successivo. L’aumento del livello di inflazione, l’aumento del prezzo delle bollette di luce e gas e il generale aumento del costo della vita hanno avuto un impatto tremendo sui pensionati italiani, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giorgioa_sn80 : @Gitro77 Do un suggerimento agli ebeti di Potere Politico circolanti in EU. Gli Stati fuori dalle Pensioni. La bus… - AleFiorili : @ngiocoli @Gialluw @gas_lerner La soluzione è che ognuno abbia un conto nominale contributivo, non che si vada in p… - Fiorellissimo : @elio_vito @GiovaQuez A te il conto tenlo paghiamo noi con la pensione di parlamentare di Forza Italia - sfacuz : @Pierluigibac Ma anche no. Per conto mio andrebbe rimossa o messa in pensione anticipata - toniodemaria : @alex_chicchi Al momento non si va ancora in pensione a 71 anni, a parte i magistrati. La gente comune va a 65/67,… -