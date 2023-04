Penoso il calcio italiano sul razzismo, le vittime sono considerati provocatori (Guardian) (Di lunedì 10 aprile 2023) Giustamente il Guardian fa a pezzi il calcio italiano sul razzismo. Lo scrive Nicky Bandini all’indomani dell’ultimo episodio che è quello che ha avuto come protagonista Lukaku nella partita di Coppa Italia contro la Juventus. Il Guardian parte dalle scuse di Lukaku ai tifosi dell’Inter dopo i gol sbagliati contro la Salernitana. E scrive: È stato un vivido contrasto con quanto successo contro la Juventus in Coppa Italia quando è stato ammonito per la seconda volta per aver zittito i tifosi della Juventus che gli avevano rivolto buu razzisti. La risposta degli organizzatori del calcio italiano è stata penosa e prevedibile. La Juventus è stata punita con una parziale chiusura dello stadio, mentre il club ha identificato due tifosi responsabili e li ha banditi dallo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 aprile 2023) Giustamente ilfa a pezzi ilsul. Lo scrive Nicky Bandini all’indomani dell’ultimo episodio che è quello che ha avuto come protagonista Lukaku nella partita di Coppa Italia contro la Juventus. Ilparte dalle scuse di Lukaku ai tifosi dell’Inter dopo i gol sbagliati contro la Salernitana. E scrive: È stato un vivido contrasto con quanto successo contro la Juventus in Coppa Italia quando è stato ammonito per la seconda volta per aver zittito i tifosi della Juventus che gli avevano rivolto buu razzisti. La risposta degli organizzatori delè stata penosa e prevedibile. La Juventus è stata punita con una parziale chiusura dello stadio, mentre il club ha identificato due tifosi responsabili e li ha banditi dallo ...

