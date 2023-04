Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2023: Italia, il terzo posto può essere tuo! Il Canada nel mirino (Di lunedì 10 aprile 2023) La Nazionale Italiana di Pattinaggio artistico avrà l’occasione di chiudere in bellezza la già trionfale stagione di Pattinaggio artistico. Gli azzurri infatti punteranno dritti al terzo posto al World Team Trophy 2023, gara biennale a squadre in scena questa settimana, precisamente dal 13 al 16 aprile, nella Capitale del Giappone Tokyo. Se infatti i padroni di casa con tutta probabilità si accomoderanno sul gradino più alto del podio (certificando il dominio avuto in questa annata sportiva senza Russia) posizionandosi davanti agli Stati Uniti, seconda forza in campo, la partita per la terza posizione sarà aperta e contesa con un altro Paese competitivo, il Canada. Si tratterà di una ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) La Nazionalena diavrà l’occasione di chiudere in bellezza la già trionfale stagione di. Gli azzurri infatti punteranno dritti alal, gara biennale a squadre in scena questa settimana, precisamente dal 13 al 16 aprile, nella Capitale del Giappone Tokyo. Se infatti i padroni di casa con tutta probabilità si accomoderanno sul gradino più alto del podio (certificando il dominio avuto in questa annata sportiva senza Russia) posizionandosi davanti agli Stati Uniti, seconda forza in campo, la partita per la terza posizione sarà aperta e contesa con un altro Paese competitivo, il. Si tratterà di una ...

