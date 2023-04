Pattinaggio artistico, Calendario World Team Trophy 2023: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) La stagione 2022-2023 di Pattinaggio artistico si chiude in Giappone. Si svolgerà infatti questa settimana il World Team Trophy 2023, competizione biennale a squadre quest’anno in scena nella Capitale del Sol Levante, Tokyo, dal 13 al 16 aprile 2023. Si tratta di un evento che potrebbe consentire all’Italia di scrivere l’ennesima pagina di storia. L’assenza della Russia permetterà ai nostri ragazzi di intavolare uno scontro fino all’ultimo punto con il Canada per conquistare il terzo posto. Disputeranno invece una gara a sé sia il super favorito Giappone che gli Stati Uniti D’America, destinati alle prime due posizioni. Completano poi il quadro la Francia e la Corea del Sud, quest’ultima alla prima volta in una rassegna a squadre. Ricordiamo in sintesi ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) La stagione 2022-disi chiude in Giappone. Si svolgerà infatti questa settimana il, competizione biennale a squadre quest’anno in scena nella Capitale del Sol Levante, Tokyo, dal 13 al 16 aprile. Si tratta di un evento che potrebbe consentire all’Italia di scrivere l’ennesima pagina di storia. L’assenza della Russia permetterà ai nostri ragazzi di intavolare uno scontro fino all’ultimo punto con il Canada per conquistare il terzo posto. Disputeranno invece una gara a sé sia il super favorito Giappone che gli Stati Uniti D’America, destinati alle prime due posizioni. Completano poi il quadro la Francia e la Corea del Sud, quest’ultima alla prima volta in una rassegna a squadre. Ricordiamo in sintesi ...

