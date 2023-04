Pasquetta | pranzo al sacco e nel verde per quattro italiani su dieci

(Di lunedì 10 aprile 2023) Lo rivela Coldiretti. Il 43% delle persone ha optato per gite fuori porta e picnic nel Lunedì dell'Angelo. In 350mila a tavola negli agriturismi

Molte le famiglie che hanno prenotato per undie per una giornata di attività ad Agnone Cilento di Montecorice, come conferma un ristoratore del posto, Pasquale Tarallo, raggiunto ...da tutto esaurito anei 900 agriturismi pugliesi secondo Terranostra, associazione agrituristica di Coldiretti, con i turisti e consumatori che hanno deciso di pranzare a tavola in ...da tutto esaurito anei 900 agriturismi pugliesi secondo Terranostra, associazione agrituristica di Coldiretti, con i turisti e consumatori che hanno deciso di pranzare a tavola in ...

Picnic di Pasquetta a Bologna, ricette per un pranzo al sacco da chef il Resto del Carlino

Oltre quattro italiani su dieci (esattamente il 43%) anno scelto Pasquetta per fare un picnic o una gita fuori porta al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città. E' ...Bergamo, 10 aprile 2023 – Disavventura di Pasqua per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno deciso di lasciare Milano per godersi la tranquillità in un agriturismo nelle Bergamasca. Il pranzo e ...