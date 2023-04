Pasquetta - Modelli e accessori curiosi | le auto da picnic - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 10 aprile 2023) Aprile, mese di festività e ponti, ma anche di gite fuoriporta, se non vere e proprie scampagnate. Il lunedì dell'Angelo e la festa della Liberazione sono i giorni più indicati per icon gli amici, tanto che fin dalle settimane precedenti impazzano sul web ricerche del tipo cosa fare ae dove andare a, ma anche parole come meteo e agriturismo. Ovviamente, il mezzo di trasporto più utilizzato per queste tradizionali trasferte rimane l'mobile, soprattutto se adatta a ospitare una comitiva di amici e le relative provviste di viveri. Talvolta, sono le stesse Case a prevedere dotazioni edei propriadatti alle brevi scampagnate, come vi spieghiamo meglio con gli esempi raccolti nella nostra galleria d'immagini.