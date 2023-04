Pasquetta di lavoro per il Napoli a Castel Volturno, le ultime su Osimhen, Simeone e Raspadori (Di lunedì 10 aprile 2023) In mattinata il Napoli ha svolto una seduta di allenamento a Castel Volturno, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21). La squadra ha svolto una prima fase di attivazione seguita da lavoro di forza. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura di seduta sviluppo di gioco su palle inattive. Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie. Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 10 aprile 2023) In mattinata ilha svolto una seduta di allenamento a, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21). La squadra ha svolto una prima fase di attivazione seguita dadi forza. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura di seduta sviluppo di gioco su palle inattive.ha svoltoindividuale in campo e in palestra.ha fatto terapie.ha svoltoindividuale in campo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Auguri alla @poliziadistato. Da 171 anni al fianco degli italiani con coraggio, umanità e dedizione. Grazie per ciò… - Stefanialove_of : Buongiorno a tutti , cari amici oggi se non vi dispiace salterei i convenevoli degli auguri di Pasquetta, per ques… - Radio1Rai : ??'Da 171 anni al fianco degli italiani con coraggio, umanità e dedizione. Grazie per ciò che fate e per… - RompiballeI : Buona Pasquetta e buon lavoro @daria_paoletti . - Virtus207 : RT @GiorgiaMeloni: Auguri alla @poliziadistato. Da 171 anni al fianco degli italiani con coraggio, umanità e dedizione. Grazie per ciò che… -