Pasquetta da incubo per il Benevento | ko con la Spal nello scontro salvezza

(Di lunedì 10 aprile 2023)daper il, sconfitto in casa dallain una sorta di 'sfida per la sopravvivenza' . Serviva infatti un successo alla squadra di Roberto Stellone per ...

BENEVENTO -daper il Benevento , sconfitto in casa dalla Spal in una sorta di 'sfida per la sopravvivenza' . Serviva infatti un successo alla squadra di Roberto Stellone per provare ad avvincare ...

Nainggolan e compagni passano al 'Vigorito' (1-3) nell'anticipo della 32ª giornata e volano a +3 sui sanniti, che vedono così avvicinarsi lo spettro della retrocessione in Serie C ...