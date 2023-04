Pasquetta, boom di presenze sul litorale romano: spiagge, pinete e ristoranti presi d’assalto (Di lunedì 10 aprile 2023) Nonostante gli ultimi giorni il tempo si sia mostrato alquanto incerto, lasciando spazio anche a abbondanti piogge, per la gioia di tutti i gitanti la giornata di Pasquetta ha lasciato spazio a un bel sole che ha consentito gite fuoriporta, una priva passeggiata in riva al mare e escursioni in campagna e in montagna. Ma le mete preferite si sono rivelate, ancora una volta, le località di mare. Le località del litorale romano hanno registrato il tutto esaurito Anzio, Nettuno, Torvaianica, Ostia, Fiumicino, Fregene, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia sono state letteralmente prese d’assalto nella speranza di prendere un po’ di tintarella e magari, per i più temerari, concedersi anche il primo bagno in vista della stagione più calda ormai alle porte. Tantissimi hanno affollato i litorali romani e non solo. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Nonostante gli ultimi giorni il tempo si sia mostrato alquanto incerto, lasciando spazio anche a abbondanti piogge, per la gioia di tutti i gitanti la giornata diha lasciato spazio a un bel sole che ha consentito gite fuoriporta, una priva passeggiata in riva al mare e escursioni in campagna e in montagna. Ma le mete preferite si sono rivelate, ancora una volta, le località di mare. Le località delhanno registrato il tutto esaurito Anzio, Nettuno, Torvaianica, Ostia, Fiumicino, Fregene, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia sono state letteralmente presenella speranza di prendere un po’ di tintarella e magari, per i più temerari, concedersi anche il primo bagno in vista della stagione più calda ormai alle porte. Tantissimi hanno affollato i litorali romani e non solo. ...

