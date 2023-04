Pasquetta 2023: picnic in villa Tissano (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo il grande successo per i festeggiamenti del 74° compleanno di Freddie Mercury nel settembre del 2020, MovieTravel torna a villa Tissano per un altro evento straordinario! Il 10 aprile ti aspettiamo nell’incantevole cornice di villa Tissano per un esclusivo picnic di Pasquetta con Peter Freestone, assistente personale e amico di Freddie Mercury per oltre un decennio! QUI LA GUIDA COMPLETA ALLA Pasquetta 2023 Peter sarà nostro ospite per tutta la giornata per rispondere alle domande dei fans e per presentare il suo nuovo libro: “Right Place, Right Time”. Per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di acquistare il volume ad un prezzo speciale con dedica personalizzata dell’autore.La giornata sarà arricchita dalla presenza ... Leggi su udine20 (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo il grande successo per i festeggiamenti del 74° compleanno di Freddie Mercury nel settembre del 2020, MovieTravel torna aper un altro evento straordinario! Il 10 aprile ti aspettiamo nell’incantevole cornice diper un esclusivodicon Peter Freestone, assistente personale e amico di Freddie Mercury per oltre un decennio! QUI LA GUIDA COMPLETA ALLAPeter sarà nostro ospite per tutta la giornata per rispondere alle domande dei fans e per presentare il suo nuovo libro: “Right Place, Right Time”. Per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di acquistare il volume ad un prezzo speciale con dedica personalizzata dell’autore.La giornata sarà arricchita dalla presenza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Non accendere il barbecue con l’alcol, rischi la vita. L’anno scorso ci sono stati 15 morti”: l’appello dei medici… - UffiziGalleries : Take note!??? #Uffizi e #GiardinodiBoboli aperti per Pasquetta! A primavera fioriscono aperture e gratuità Scopri d… - repubblica : Pasquetta con qualche pioggia al Sud. Ancora temperature fresche, ma dopo sarà l'ora della primavera - makite_senkula : Antonella è troppo avanti ... è un genio! ... Fa la cartella delle storie per l'estate ad inizio primavera e ci dà… - SuttoraM : RT @mewmewtokyo: Lunedì 10 Aprile 2023 Buon giorno! Buon Lunedì dell’Angelo, Buona Pasquetta! Serenità a tutti voi! #immagini#foto#natura ??… -