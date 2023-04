Pasqua solidale | dall’Atitech di Gianni Lettieri colombe e uova ai bimbi delle famiglie in difficoltà

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 aprile 2023) Oltre 200 tradi cioccolato sono state distribuite nella giornata di ieri da Atitech ai bambini dei quartieri napoletani di Secondigliano e San Pietro a Patierno. Per il primo anno, dopo la ormai consueta iniziativa di solidarietà natalizia, la società di manutenzione aeronautica di Capodichino guidata daha scelto di essere accanto alleindel territorio mettendo a disposizione spazi e risorse per la consegna didi cioccolato eli. Anche la ““, così come il “Natale di Atitech” (in grado di garantire solo nell’ultimo anno 4.000 pasti caldi a Secondigliano, San Pietro a Patierno, Ponticelli e nel rione Vasto), è stata ...