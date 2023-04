Pasqua e Pasquetta 2023 | frasi | aforismi e immagini di auguri da inviare il 9 e 10 aprile

(Di lunedì 10 aprile 2023) Buonae buonaa tutti! Finalmente sono arrivati i giorni di festa tanto attesi e meritati. Un’occasione per passare più tempo con le nostre famiglie, con i nostri amici e con chi vogliamo. Siamo pronti per goderci il pranzo die la festa die ora non ci resta che leggere le migliorididivertenti e bellissime daai nostri cari! Ledipiù belle: molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano.(Antonicont, Twitter) Baudelaire, anziché Spleen, doveva chiamarlo.(marcosalvati, Twitter) Anon mangerò un agnello, detesto l’idea che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Vediamo quanto ci mette Molinari a correggere. Oggi è #Shabbat, domani è #Pasqua, lunedì #Pasquetta. Aspettiamo mar… - comunevenezia : ?Durante le prossime festività di #Pasqua, #Pasquetta, #25aprile e #1maggio tutti i Musei Civici di Venezia saranno… - g_sangiuliano : Da Milano a Napoli a Roma #musei e parchi archeologici statali aperti a Pasqua e Pasquetta. Al #Tg5 - Giovann58828486 : @quelladipavullo Buona pasqua a te cara e buona pasquetta ???????????? - butterflytongue : RT @Antonio79B: LE TRE MARIE AL SEPOLCRO, del pittore #ACorsiLalli, olio su tela. Ottava di Pasqua Lunedì dell'Angelo #LunedìDellAngelo #B… -

Genova . Traffico da bollino rosso in occasione del rientro dei turisti per il ponte di. Secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia, i tratti più critici sono l' A10 in direzione Genova (fino alle 19) e in direzione Savona (fino alle 16) e l' A26 sia verso il Piemonte che ...Le vacanze disono agli sgoccioli, ma c'è ancora tempo per respirare a pieni polmoni l'aria della primavera. E per il lunedì diabbiamo selezionato per voi ben 5 serie tv che possono ...Il vezzeggiato "" deriva dal fatto che questa giornata allunga la precedente domenica diricordando i fatti avvenuti nel Vangelo. Si può forse considerare il primo giorno festivo (non ...

Una Buona Pasqua che è stata di lavoro per la truppa di coach Dikaioulakos che deve preparare la decisiva gara 3 contro Campobasso, in programma per stasera alle ore 20 al ...Un nuovo incendio nel Parco delle Groane, zona boschi di Sant’Andrea, tra Lazzate e Misinto è scoppiato ieri sera, giorno di Pasqua, mentre poche ore ...