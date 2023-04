Pasqua con la svastica: ragazzini di 12 anni ‘compongono’ la croce uncinata nel parco giochi (Di lunedì 10 aprile 2023) Frosinone. Un giorno di Pasqua che certamente verrà ricordato per molto tempo nella provincia, precisamente a Monte San Giovanni, dove nella notte di ieri è comparsa una svastica in piazza, fatta con i tappetini di gomma del vicino parco giochi. E la cosa peggiore, è che possa essersi trattato di bambini, ragazzini, che non dovrebbero avere nulla a che fare con simboli così pericolosi e altamente ideologizzati, e che fanno tremare solamente al pensiero. Roma, proseguono tensioni politiche nelle scuole: studenti puliscono il muro da una svastica Pasqua con la svastica in provincia di Frosinone Un gesto assurdo, spaventoso, soprattuto se si pensa che proviene da bambini. Un lavoro minuzioso, di precisione, completato in poco meno di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Frosinone. Un giorno diche certamente verrà ricordato per molto tempo nella provincia, precisamente a Monte San Giov, dove nella notte di ieri è comparsa unain piazza, fatta con i tappetini di gomma del vicino. E la cosa peggiore, è che possa essersi trattato di bambini,, che non dovrebbero avere nulla a che fare con simboli così pericolosi e altamente ideologizzati, e che fanno tremare solamente al pensiero. Roma, proseguono tensioni politiche nelle scuole: studenti puliscono il muro da unacon lain provincia di Frosinone Un gesto assurdo, spaventoso, soprattuto se si pensa che proviene da bambini. Un lavoro minuzioso, di precisione, completato in poco meno di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Gesù è risorto! È la festa della gioia e della speranza. E auguro a tutti voi di poterla trascorrere con questi sen… - Pontifex_it : Oggi la forza di Pasqua invita a rotolare via i massi della delusione e della sfiducia; il Signore, esperto nel rib… - acmilan : Who are you going to spend it with? ???? Buona Pasqua a tutti i rossoneri! Con chi passerete questa domenica? ????… - albertocaldana : RT @BeppeBort: La Pasqua è tutta qui. Nell’abbraccio di quei piedi. Essi devono divenire non solo il punto di incontro (…) verso il Signore… - rvaudan3 : RT @angy_angy67: Ma ora al governo ci sono i tuoi amici,quelli da 1000 ero con un click e tu ti lamenti degli italiani pecoroni? https://… -