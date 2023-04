Pasqua: come vivere la gioia della Risurrezione di Cristo per otto giorni consecutivi (Di lunedì 10 aprile 2023) La Pasqua non si conclude la domenica della Resurrezione, ma dura ben otto giorni, ovvero il cosiddetto Ottavario. È tale la rilevanza di questa festa, che la Chiesa le dedica otto giorni per meditare, contemplare e pregare la vittoria di Gesù sulla morte. La sua Resurrezione dona a noi la certezza che, un giorno, anche noi risorgeremo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 10 aprile 2023) Lanon si conclude la domenicaResurrezione, ma dura ben, ovvero il cosiddetto Ottavario. È tale la rilevanza di questa festa, che la Chiesa le dedicaper meditare, contemplare e pregare la vittoria di Gesù sulla morte. La sua Resurrezione dona a noi la certezza che, un giorno, anche noi risorgeremo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

