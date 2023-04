Pasqua all’agriturismo Ferdy per Giulia Salemi e Pier Paolo Pretelli Con imprevisto al ritorno

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 aprile 2023) Lenna. Unaromantica, in Val Brembana,Wild di Lenna. I due gieffinie il fidanzatohanno deciso di trascorrere così il giorno di festa, tra buon cibo, relax, qualche coccola agli animali dell’agriturismo dei vip. Nel tardo pomeriggio il rientro a Milano e la disavventura: “Siamo rimasti appesi per strada… abbiamo trovato una torretta che, però, era scarica e ci resta pochissima autonomia. Siamo veramente nei guai, tra l’altro si stanno scaricando anche i telefoni”, ha raccontato l’influencer italo-persiana in una storia sul suo profilo Instagram. Poco dopo una nuova storia per aggiornare i followers: “Dopo 20 giri abbiamo trovato una torretta ma ci vogliono ancora 40 minuti per ricaricare ...