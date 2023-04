Papa Francesco | Perseveriamo nel chiedere la pace in Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Papa Francesco impartisce la benedizione Urbi et Orbi ai 100 mila fedeli radunatisi nell'area di San Pietro e a tut… - vaticannews_it : Nella benedizione di Pasqua, #PapaFrancesco invoca il dono della pace per l’Ucraina e chiede a Dio: “Effondi la luc… - vaticannews_it : #Pasqua Papa Francesco pronuncia la benedizione #UrbietOrbi dalla Loggia delle Benedizioni: 'Aiuta l’amato popolo u… - Murandrea1 : #Pasqua significa non solo metaforicamente corsa alla pace. Papa #Francesco lo ha ricordato nella benedizione Urbi… - FabrizioGalliBL : RT @Avvenire_Nei: #ReginaCoeli #PapaFrancesco quando si incontra Gesù, non possiamo fare a meno di annunciarlo -

torna a pregare per la "cara e martoriata" Ucraina e ricorda l'accordo di pace del "venerdì santo" che pose fine 25 anni fa alle violenze in Irlanda del nord. "Perseveriamo nell'...Vaticano, 10 aprile 2023 Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina". E' il pensiero rivolto daal popolo martoriato dal conflitto in atto al termine del Regina Coeli recitato in piazza San Pietro.Lo ha detto oggi il, prima della recita del Regina Caeli dal Palazzo apostolico vaticano nel giorno del Lunedì dell'Angelo., richiamando l'incontro delle donne con Gesù risorto il ...

Invece il Signore viene mentre lo si annuncia. Questo ci insegnano le donne: Gesù si incontra testimoniandolo". Lo ha detto Papa Francesco al Regina Coeli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...In questo Lunedì dell’Angelo Papa Francesco loda il coraggio delle donne del Vangelo che non restano chiuse nel loro dolore ma si muovono per compiere un gesto d’amore nei confronti di Gesù.