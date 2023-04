Papa Francesco: “Grazie per gli auguri e soprattutto per le preghiere” (Di lunedì 10 aprile 2023) Papa Francesco: "Grazie per gli auguri e soprattutto per le preghiere". "Ringrazio quanti in questi giorni mi hanno fatto pervenire espressioni di augurio. Sono riconoscente soprattutto per le preghiere". Lo ha detto il Papa al Regina Coeli.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023): "per gliper le". "Ringrazio quanti in questi giorni mi hanno fatto pervenire espressioni dio. Sono riconoscenteper le". Lo ha detto ilal Regina Coeli.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Papa Francesco impartisce la benedizione Urbi et Orbi ai 100 mila fedeli radunatisi nell'area di San Pietro e a tut… - vaticannews_it : Nella benedizione di Pasqua, #PapaFrancesco invoca il dono della pace per l’Ucraina e chiede a Dio: “Effondi la luc… - Avvenire_Nei : #Ucraina Il vescovo. «Ciò che sta facendo #PapaFrancesco per l'Ucraina è senza precedenti nella Chiesa» - anperillo : RT @TgrRai: Papa Francesco torna a parlare di pace in #Ucraina nel corso della preghiera Regina Coeli per il Lunedì dell'Angelo che segue l… - ProiezioniDB : Per fare il dolce preferito di Papa Francesco basta avere bicarbonato, zucchero e latte -