Papa Francesco | Come donne che andarono al sepolcro | Gesù si incontra testimoniandolo

(Di lunedì 10 aprile 2023) (Agenzia Vista) Vaticano, 10 aprile 2023 "A volte pensiamo che il modo per stare vicini a Dio sia quello di tenerlo ben stretto a noi; perchè poi, se ci esponiamo e ci mettiamo a parlarne, arrivano giudizi, critiche, magari non sappiamo rispondere a certe domande o provocazioni, e allora è meglio non parlarne. Invece il Signore viene mentre lo si annuncia. Questo ci insegnano lesi". Lo ha dettoal Regina Coeli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Lo ha dettodopo la recita del Regina Caeli in piazza San Pietro. 10 aprile 2023torna a pregare per la "cara e martoriata" Ucraina e ricorda l'accordo di pace del "venerdì santo" che pose fine 25 anni fa alle violenze in Irlanda del nord. "Perseveriamo nell'...Vaticano, 10 aprile 2023 Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina". E' il pensiero rivolto daal popolo martoriato dal conflitto in atto al termine del Regina Coeli recitato in piazza San Pietro.

