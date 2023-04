Pantheon accade solo il 21 aprile | lo spettacolo astronomico visibile una volta l’anno

(Di lunedì 10 aprile 2023) Sapete cosa succede quando il sole entra dalla cupola delogni 21a mezzogiorno? Da millenni, nel giorno della nascita di Roma, la luce del sole, entrando dall’oculo, colpisce un punto in particolare dell’antica struttura: la porta d’ingresso. Riflettendo sul bronzo, i raggi del sole si irradiano creando un effetto scenografico, si direbbe teatrale. Il gioco di luce è stato accuratamente progettato durante la costruzione del: ecco come e perché. I segreti della cupola del: il progetto architettonico e politico Augusto incaricò il genero Marco Vipsanio Agrippa di costruire il tempio dedicato a tutte le divinità pagane, conosciuto come, che si inaugurò nel 27 a.C. Ricostruito fra il 120 e il 124 d.C. per volere dell’imperatore Adriano, la maggior parte delle ...

