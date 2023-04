Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Pallotta ricorda #Roma-Barcellona ma i tifosi: 'Comprati la Lazio...': L’ex presidente sui social viene impallinat… - VoceGiallorossa : Pallotta ricorda la storica rimonta contro il Barcellona: 'Una notte incredibile'. VIDEO! #ASRoma -

"Cinque anni fa oggi, la Roma ha messo a segno una delle più grandi rimonte nella storia della Champions League - scrive su Twitter James- 4 - 1 contro il Barcellona all'andata, nessuno ci ...

Pallotta ricorda Roma-Barcellona ma i tifosi: "Comprati la Lazio..." Corriere dello Sport

ROMA - Il romanticismo, a volte, tradisce. E’ il caso dell’ex presidente della Roma James Pallotta che sul proprio profilo Twitter ha messo un ricordo nel giorno dell’anniversario del successo ...Five years ago today, #ASRoma pulled off one of the greatest comebacks in Champions League history. 4-1 down to Barcelona in the first leg, no one gave us a chance of qualifying. An incredible night ...