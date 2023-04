Pallanuoto, il Setterosa è a Rotterdam per disputare la World Cup (Di lunedì 10 aprile 2023) “È un torneo che casca in un momento particolare della stagione, a ridosso delle Final Four di Champions League e dei quarti di finale dei playoff scudetto. Non abbiamo avuto il tempo di prepararci a dovere, quindi temo che la nostra condizione non sia ottimale, ma naturalmente daremo il massimo”. Con queste parole, il ct Carlo Silipo mette tutti sull’allerta alla vigilia dell’esordio del Setterosa, la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile, nella prima fase della nuova World Cup di Rotterdam, con le gare che si disputeranno tra domani e giovedì 13 aprile. Gli impegni che attenzono le azzurre sono molto complessi: l’Italia è, infatti, inserita nel Gruppo B con Cina, Spagna e Stati Uniti, che verranno affrontate esattamente in quest’ordine nelle prossime tre giornate. Nel Gruppo A, invece, sono presenti Olanda, ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) “È un torneo che casca in un momento particolare della stagione, a ridosso delle Final Four di Champions League e dei quarti di finale dei playoff scudetto. Non abbiamo avuto il tempo di prepararci a dovere, quindi temo che la nostra condizione non sia ottimale, ma naturalmente daremo il massimo”. Con queste parole, il ct Carlo Silipo mette tutti sull’allerta alla vigilia dell’esordio del, la Nazionale italiana difemminile, nella prima fase della nuovaCup di, con le gare che si disputeranno tra domani e giovedì 13 aprile. Gli impegni che attenzono le azzurre sono molto complessi: l’Italia è, infatti, inserita nel Gruppo B con Cina, Spagna e Stati Uniti, che verranno affrontate esattamente in quest’ordine nelle prossime tre giornate. Nel Gruppo A, invece, sono presenti Olanda, ...

