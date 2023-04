Pallanuoto femminile, la World Cup sostituisce la World League: format e regolamento (Di lunedì 10 aprile 2023) L’Italia affronterà Spagna, USA e Cina nella prima fase della World Cup 2023 di Pallanuoto femminile, nuova competizione di World Aquatics (l’ex FINA) che, come già accaduto per gli uomini, da quest’anno sostituirà la World League: il Setterosa è in Division 1, il livello più alto. Le migliori otto formazioni femminili compongono la Division 1, mentre la Division 2 sarà aperta a qualsiasi altra squadra proveniente da Europa, Americhe, Africa, Asia ed Oceania. Sei squadre della Division 1 e due della Division 2 si qualificheranno alle World Cup Final. CALENDARIO World CUP femminile World Cup ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) L’Italia affronterà Spagna, USA e Cina nella prima fase dellaCup 2023 di, nuova competizione diAquatics (l’ex FINA) che, come già accaduto per gli uomini, da quest’anno sostituirà la: il Setterosa è in Division 1, il livello più alto. Le migliori otto formazioni femminili compongono la Division 1, mentre la Division 2 sarà aperta a qualsiasi altra squadra proveniente da Europa, Americhe, Africa, Asia ed Oceania. Sei squadre della Division 1 e due della Division 2 si qualificheranno alleCup Final. CALENDARIOCUPCup ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... informatrieste : Pallanuoto Trieste, epiche vittorie per la squadra maschile e femminile - mirellaladini : RT @informatrieste: Pallanuoto Trieste, epiche vittorie per la squadra maschile e femminile - - informatrieste : Pallanuoto Trieste, epiche vittorie per la squadra maschile e femminile - - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1-Playoff: Ekipe Orizzonte-Bogliasco 15-8 nel ritorno dei quarti di finale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1-Playoff: Ekipe Orizzonte-Bogliasco 15-8 nel ritorno dei quarti di finale -