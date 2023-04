Pallamano | la Genea Lanzara under 20 è ancora una volta tra le migliori 8 d’Italia

(Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiI giovani dellasi ritagliano per l’ennesimaun posto tra le grandi nella Youth League, il campionato nazionale giovanile più importante rivolto alla categoria20. Dopo la splendida e storica medaglia di bronzo conquistata lo scorso anno, la compagine salernitana sarà nuovamente ai nastri di partenza della Final Eight destinata alle ottosquadre dello stivale, in cui si annoverano soltanto squadre del Nord e del Centro Italia. Ragion per cui, anche per la stagione corrente, laavrà l’onore di rappresentare il Sud Italia alle Finali Nazionali che si disputeranno tra Chieti, Pescara e Montesilvano dal 31 Maggio al 4 Giugno prossimi. A contendersi lo scudetto di categoria saranno: ...

...finale) nel recupero della terza fase del torneo disputatosi presso La Casa delladi ... Nella ripresa tre segnature consecutive portano laLanzara sul massimo vantaggio (13 - 31), con un ...LANZARA - HAENNA 28 : 30LANZARA: Milano A., Senatore M. 1, Milano C., Kolev 7, Gonzalez, Florio 8, Coppola, Rella, Milano J., Avallone, Gomez Subarroca 3, Mendo 2, Munda 4, Bellini 3, ......A2: Vince anche in questo sesto turno di fase ad orologio il Giovinetto Petrosino per 37 - 19 contro il Mascalucia. Successo che, però, vista l'ottima vittoria dell'Haenna in casa del...

