PALINSESTI 16-22 APRILE 2023: TORNA L’ISOLA DEI FAMOSI, CHIUDE IL CANTANTE MASCHERATO (Di lunedì 10 aprile 2023) I PALINSESTI Rai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 16 al 22 APRILE 2023. Su Canale 5 parte la nuova edizione de “L’ISOLA dei FAMOSI” con la confermatissima Ilary Blasi, mentre su Rai1 ci salutano le repliche di “Imma Tataranni”, lo show di Francesco Gabbani e “Il CANTANTE MASCHERATO”. Menzione doverosa al ritorno di “The Good Doctor”. PALISESTI RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE 16-22 APRILE 2023 ultimo aggiornamento: 09/04 D La Sposa (R) D Lo Show dei Record L Il Commissario Montalbano (R) L L’ISOLA dei FAMOSI new M Imma Tataranni (R) fine M Napoli-Milan (Champions League) M Wonder M Luce dei Tuoi Occhi 1°Tv G Un Passo dal Cielo 7 1°Tv G Un Boss in Salotto V Ci Vuole un Fiore fine V Il ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 10 aprile 2023) IRai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 16 al 22. Su Canale 5 parte la nuova edizione de “dei” con la confermatissima Ilary Blasi, mentre su Rai1 ci salutano le repliche di “Imma Tataranni”, lo show di Francesco Gabbani e “Il”. Menzione doverosa al ritorno di “The Good Doctor”. PALISESTI RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE 16-22ultimo aggiornamento: 09/04 D La Sposa (R) D Lo Show dei Record L Il Commissario Montalbano (R) Ldeinew M Imma Tataranni (R) fine M Napoli-Milan (Champions League) M Wonder M Luce dei Tuoi Occhi 1°Tv G Un Passo dal Cielo 7 1°Tv G Un Boss in Salotto V Ci Vuole un Fiore fine V Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... digitalsat_it : SkyWeek, da Domenica 9 a Sabato 15 Aprile 2023 canali Sky e streaming NOW - digitalsat_it : Lunedi 10 Aprile 2023 Sky Cinema, Diabolik - Ginko all'attacco! - ValeGattaLuna : RT @ilvit02: Stanno tornando le grandi indagini de #IlCommissarioMontalbano, anche in quest’occasione restaurate in 4K Si inizia con #GliAr… - CIAfra73 : RT @ilvit02: Stanno tornando le grandi indagini de #IlCommissarioMontalbano, anche in quest’occasione restaurate in 4K Si inizia con #GliAr… - Dicolamia123 : RT @ilvit02: Stanno tornando le grandi indagini de #IlCommissarioMontalbano, anche in quest’occasione restaurate in 4K Si inizia con #GliAr… -