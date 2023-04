Palermo-Cosenza: i convocati (Di lunedì 10 aprile 2023) Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Cosenza. 1 Grotta 3 Sala 4 Orihuela 5 Gomes 7 Tutino 8 Segre 9 Brunori 11 Masciangelo 12 Massolo 14 Broh 15 Marconi 18 Nedelcearu 19 Vido 21 Damiani 22 Pigliacelli 25 Buttaro 26 Verre 27 Soleri 28 Saric 30 Valente 31 Aurelio 37 Mateju 79 Lancini Simon Graves non sarà disponibile a causa di un affaticamento muscolare. Fonte articolo e foto: www.Palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il. 1 Grotta 3 Sala 4 Orihuela 5 Gomes 7 Tutino 8 Segre 9 Brunori 11 Masciangelo 12 Massolo 14 Broh 15 Marconi 18 Nedelcearu 19 Vido 21 Damiani 22 Pigliacelli 25 Buttaro 26 Verre 27 Soleri 28 Saric 30 Valente 31 Aurelio 37 Mateju 79 Lancini Simon Graves non sarà disponibile a causa di un affaticamento muscolare. Fonte articolo e foto: www.fc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palermofficial : Finalmente… È MATCH DAY ?? Stasera, dopo la grigliata, tutti al Barbera per Palermo-Cosenza! ???? - tabellamercatob : #SerieB a #Pasquetta 13^ di ritorno Alle 20.30 #PalermoCosenza Quattro cambi per uno #Palermo: Nedelcearu, Marconi… - zazoomblog : Palermo-Cosenza Calcio (lunedì 10 aprile 2023 ore 20:30): convocati formazioni ufficiali quote pronostici. Si ferma… - GDS_it : Verre e Brunori dal primo minuto: ecco le formazioni di Palermo e Cosenza per la sfida delle 20.30 al Barbera - sportzonagoal : TROVARE LA VITTORIA...DIRETTA LIVE PALERMO-COSENZA in telecronaca STREAM... -