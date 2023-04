Palazzo crollato a Marsiglia | trovati due corpi tra le macerie

(Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) - "Duesenza vita" sono statitra ledell'edificio I file prodotti da diverse agenzie , hanno annunciato i vigili del fuoco come si legge su lefigaro.fr. "Date le particolari difficoltà di intervento, l'estrazione (deidal sito) richiederà tempo", hanno dichiarato inoltre i vigili del fuoco. "L'autorità giudiziaria potrà poi procedere all'identificazione" delle vittime, hanno proseguito facendo sapere inoltre che "un rapporto sulla situazione sarà fatto questa mattina presto". Durante la conferenza stampa, il sindaco diBenoît Payan ha invitato alla cautela sul numero dei dispersi: "Una nona persona sarebbe scomparsa nel crollo. Ma non possiamo dire con certezza se ci fossero più o meno persone. Ciò che è stato confermato dal pubblico ministero è la ...

Uno di questi edifici ènel corso della giornata, senza ferire i soccorritori. Anche l'altro minaccia di crollare. I dispersi sono "persone di una certa età e una giovane coppia sulla ...Due edifici adiacenti sono stati danneggiati ed evacuati Un condominio di quattro piani ènella notte nel centro di Marsiglia e un incendio ha ostacolato i soccorsi. Lo ha reso noto il ...Continuano le ricerche dei soccorritori dopo l' esplosione che fatto crollare un edificio di quattro piani a Marsiglia. Le squadre di ricerca hanno trovato tra le macerie i primi due corpi, su otto ...

(Adnkronos) - "Due corpi senza vita" sono stati trovati tra le macerie dell'edificio saltato in aria per un'esplosione a Marsiglia domenica sera, hanno annunciato i vigili del fuoco come si legge su l ...