Pagelle Pisa-Cagliari 0-0 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

(Di lunedì 10 aprile 2023) Le, i, ile le ammonizioni di, match valevole per la trentaduesima giornata dellaB 2202/. Finisce 0-0 all’Arena davanti a quasi diecimila spettatori. Il pari serve poco a entrambe anche se tutte e due restano dentro la zona playoff (sesto con 47 punti assieme al Parma,ottavo a 46). Primo tempo con occasioni da entrambe le parti. Ilsciupa subito un paio di chance con Moreo, poi cresce ilche si mangia un gol fatto con Lalla e impegna Nicolas con un colpo di testa di Dossena. Nella ripresa il ritmo si abbassa ma le emozioni non mancano, soprattutto nel finale. Prima ilcoglie un palo al 90? con Azzi, ...

Pisa-Cagliari 0-0, le pagelle: Moreo sfortunato, polveri bagnate per Lapadula. Super Radunovic TUTTO mercato WEB

