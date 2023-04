Ostia | l’hotel diventa ritrovo di malviventi e il titolare non li registra per sfuggire ai controlli | chiuso

(Di lunedì 10 aprile 2023) Ha pensato diaidella polizia evitando dire i nomi di tutti gli ospiti che alloggiavano nel suo hotel. Ma l’andirivieni di personaggi dubbi ha fatto insospettire gli agenti della Divisione Amministrativa e del X Distretto Lido. I poliziotti da qualche tempo stavano tenendo sotto controllo queldi Piazzale Magellano, in pieno centro a, che secondo le risultanze deiera divenuto luogo didi soggetti pericolosi, dediti all’attività di spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. La chiusura dell’albergo Gli agenti, effettuate le dovute verifiche, hanno appurato anche che nelnon si provvedeva alla correttazione delle persone presenti, proprio per eludere i ...

